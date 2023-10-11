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Spor

Milliler, İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Hırvatistan ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son hazırlıklarını tamamladı.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Milliler, İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın akşam deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında antrenman sahasına geçen ay-yıldızlılar, burada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sırasıyla pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı, son bölümde ise dar alanda kısa bir çift kale maç oynandı. Yusuf Sarı ile Merih Demiral bugünkü çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi. Millilerin, bu sabahki antrenmanını TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da takip etti.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek. Milliler, maçın oynanacağı Opus Arena'da TSİ 18.15'te yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından, TSİ 19.00'da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

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