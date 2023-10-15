A Milli Takımımız, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak için artık saatleri sayıyor. D Grubu'nda dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup edip liderliği ele geçiren A Milli Futbol Takımımız, artık kendi göbeğini kendi kesecek.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu akşam 21.45'te Konya'da Letonya'yı konuk edecek. İlk maçta 3-2 mağlup ettiğimiz Letonya'nın grupta herhangi bir iddiası yok. Ancak son maçta 10 kişi kalmalarına rağmen Ermenistan'ı 2-0 mağlup ettiler.

Hırvatistan'ı mağlup eden takımımızda ise atmosfer oldukça iyi. Vincenzo Montella önderliğinde son çalışmasını yapan futbolcular, bu maçı kazanıp ülkemizi Almanya'daki şampiyonaya götürmek istiyor.

HIZLI TOP ÇEVİRECEĞİZ

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçından önce basın toplantısında açıklamalarda bulundu: "Yusuf Sarı antrenmana çıkamamıştı kararımızı vereceğiz. Farklı bir maç olacak. Rakip çok genç.

Fiziksel ağırlıklı maç olacak. Sabırlı olmalıyız ve hızlı top çevirmeliyiz. Hırvatistan maçına kıyasla farklı bir taktikle sahada olacağız. Çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynayan futbolcularımız var. Buna göre bir kadro yapacağız."

BOEY'UN 5 SENEYE İHTİYACI VAR

Montella, Sacha Boey'un A Milli Takım'a yakıştırılmasıyla ilgili gelen soruya böyle cevap verdi: "Ben gerçek şeyleri konuşurum. Çok iyi futbolcu ama galiba FIFA kurallarına göre kimlik değiştirmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince konuşuruz."

İDOLÜ RONALDO

Barış Alper Yılmaz: "Mbappe'ye benzetilmek güzel bir duygu ama ben Ronaldo'yu beğeniyorum ve onu izlemeyi seviyorum. Transfer haberlerini görmek güzel ama daha yolun başındayım. Eksiklerimin üstesinden geleceğim. İnşallah Letonya'yı yenip şampiyonaya gideceğiz. Herkesi maça bekliyoruz."

TÜRKİYE-LETONYA

Saat: 21.45 / Stat: Konya Büyükşehir

Hakem: Enea Jorgji / Yayın: TRT 1