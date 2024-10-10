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Spor

Milliler, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

10 Ekim 2024 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Milliler, Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında yarın Karadağ ile Samsun'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde Karadağ karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Milliler, Karadağ maçı için bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a hareket edecek.

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