Milliler Kosova engelini aşamadı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7'nci maçında Kosova ile 0-0 berabere kaldı. 35'inci Kosova'dan Liridona Syla kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Rusya, Slovenya'yı 1-0 yendi.
STAT: Zeki Demirci Spor Kompeksi
HAKEMLER: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Dk. 90 Fatoş Yıldırım), Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Dk. 90 Jessica O'Rourke), Emine Ecem Esen(Dk. 80 Elif Keskin), Ecem Cömert (Dk. 82 Sevgi Çınar), Ebru Topçu, Yağmur Uraz(Dk. 46 Melike Öztürk), Ece Türkoğlu, Gülbin Hız
KOSOVA: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Dk. 39Agnesa Gashi), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Dk. 84 Anjeza Rexhapi), Kaltrina Biqkaj (Dk. 64 Fleta Musaj), Marigone Tahiri (Dk. 64 Enjona Emarliahu),Edona Kryezlu, Blerta Small (Dk. 46 Verona Berisha), Ereleta Memati
SARI KARTLAR: Ece Türkoğlu, Emine Ecem Esen (Türkiye), Lindona Syla, Donjeta Halilaj, Flate Musaj (Kosova)
KIRMIZI KART: Dk. 35 Lindona Syla (Kosova)