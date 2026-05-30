  • Milliler, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Milliler, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Takım, Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Montella yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar ön plana çıktı.

IHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 20:16
A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışmaları yapıldı. Ardından hücum ve defans oyuncularına dönük taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dâhilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların bugünkü idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 16.15'te Riva'da yapacağı resmi antrenmanla, Kuzey Makedonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

