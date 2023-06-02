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Spor

Milliler Letonya deplasmanında! Biletler satışa çıktı

Türkiye A Milli Takımı Letonya deplasmanına çıkıyor. 16 Haziran Cuma günü Letonya'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Milliler Letonya deplasmanında! Biletler satışa çıktı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Letonya-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatının 300 lira olarak belirlendiği aktarıldı. Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği bildirildi. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

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