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Spor

Milliler, Letonya maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, bu akşam Konya'da Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 17:02 - Güncelleme:
Milliler, Letonya maçına hazır!
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam Konya'da Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından, karşılaşmanın son hazırlığına dönük uygulamalar üzerinde duruldu. Teknik Direktör Montella, antrenmanın sonunda tüm milli takım futbolcularını, teknik heyeti ve personeli saha ortasında toplayarak bir konuşma yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, Letonya maçını kazanması veya bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılıp Galler'in de Hırvatistan'ı mağlup edememesi durumunda 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanacak.

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