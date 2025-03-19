Milliler, Macaristan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda ilk maçında yarın İstanbul'da oynayacağı Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Basın mensuplarına kapalı bölümünde ise Macaristan müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Ağrıları bulunan kaleci Mert Günok antrenmana katılmadı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.