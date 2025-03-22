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Spor

Milliler, Macaristan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Milliler, Macaristan maçına hazır
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UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın taktik organizasyonlarıyla tamamlandığı belirtildi.

Vincenzo Montella, antrenman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

Ay-yıldızlılar, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

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