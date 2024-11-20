İSTANBUL 20°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4665
  • EURO
    36,3958
  • ALTIN
    2936.35
  • BIST100
    9031.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milliler, Macaristan maçına hazırlanıyor
Spor

Milliler, Macaristan maçına hazırlanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 22:47 - Güncelleme:
Milliler, Macaristan maçına hazırlanıyor
ABONE OL

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki çalışma, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda, çeşitli savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulurken, Macaristan maçının taktiği de çalışıldı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Kasım Cuma saat 20.30'da konuk edeceği Macaristan'la 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.