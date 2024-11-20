Milliler, Macaristan maçına hazırlanıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki çalışma, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda, çeşitli savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulurken, Macaristan maçının taktiği de çalışıldı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Kasım Cuma saat 20.30'da konuk edeceği Macaristan'la 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.