Milliler, Macaristan'a farklı mağlup oldu

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Macaristan 19-3 mağlup olan Türkiye, turnuvaya sıralama maçlarıyla devam edecek.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Macaristan ile Türkiye karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Macaristan, ilk devreyi 7-1 önde tamamladı. Üstün oyununu sürdüren Macaristan, ikinci devreyi 12-2, üçüncü devreyi 15-3, maçı da 19-3 galip bitirdi.

Macaristan yenilgisiyle madalya mücadelesini kaybeden Türkiye, beşincilik için sıralama maçlarına çıkacak.