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Spor

Milliler, Macaristan'ı 2 golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

IHA9 Nisan 2024 Salı 22:28 - Güncelleme:
Milliler, Macaristan'ı 2 golle geçti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Miray'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Aylin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Szocs topu kornere çeldi.

23. Miray'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kalecinin müdahalesi sonrası top oyun alanına döndü.

28. Ümran'ın sağ taraftan ortasında Birgül'ün altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Turanyi'nin ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gamze'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

45+2. dakikada Csanyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 0-1

50. dakikada Ebru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ece'nin yerden rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda savunmadan seken top Birgül'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Miray'ın sağ taraftan açtığı ortada savunmadan sekerek havalanan topu Ece filelere yolladı. 1-1

87. dakikada Ebru'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Miray, kafa vuruşuyla yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Katazyna Lisiecka Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska

Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Eda Karataş dk. 88), Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Arzu Karabulut, dk. 77) Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Busem Şeker dk. 62), Yağmur Uraz (Ece Türkoğludk. 46)

Yedekler: Göknur Güleryüz, Fatma Şahin, Didem Karagenç, Emine Esen, Büşra Kuru, Derya Arhan, Dilara Deli, Narin Yakut

Teknik Direktör: Necla Güngör

Macaristan: Szocs, Kovacs (Nagy dk. 46), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Süle dk. 89), Csiszar, Csanyi (Fenyvesi dk. 65), Zeller (Csiki dk. 46), Szabo, Kajan (Papai dk. 81)

Yedekler: Brzykcy, Borok, Fördos, Pusztai, Öreg, Siber

Teknik Direktör: Alexandra Szarvas

Goller: Ece Türkoğlu (dk.80), Miray Cin (dk.87) (Türkiye), Diana Csanyi (dk. 45+2) (Macaristan)

Sarı kartlar: Meryem Çal, İlayda Civelek, Arzu Karabulut, Necla Güngör (Teknik direktör) (Türkiye) Lilla Turanyi (Macaristan)

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