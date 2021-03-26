Milliler, Norveç maçı için yola çıktı

DHA 26 Mart 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:00

Ay-yıldızlılar, sabah saatlerinde Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafile buradan Norveç maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın Malaga kentine hareket etti.

Milliler, müsabakanın son hazırlıklarını Malaga'da tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu, bu akşam düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

ADAY KADRO

Türkiye'nin aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

MAÇ PANDEMİ NEDENİYLE İSPANYA'YA ALINMIŞTI

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının ardından İspanya'ya Malaga kentine alınmıştı.

Norveç-Türkiye mücadelesinde, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez görev yapacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.