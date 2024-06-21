İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,858
  • EURO
    35,1583
  • ALTIN
    2500.52
  • BIST100
    10738.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milliler, Portekiz mesaisine devam ediyor
Spor

Milliler, Portekiz mesaisine devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Portekiz için çalışmalarına teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde devam ediyor.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Milliler, Portekiz mesaisine devam ediyor
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında yarın Dortmund'da oynayacağı Portekiz karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Portekiz karşılaşmasının taktiği çalışıldı.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sarıya boyadığı saçları idmanda dikkat çekti.

Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, TSİ 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek ve futbolcular BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısı ise TSİ 21.00'de başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.