Milliler, Portekiz'e farklı yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1'inci Grup'taki ilk maçta Portekiz'e 44-27 mağlup oldu. Matosinhos Senhora Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikası ev sahibi Portekiz'in 8-3'lük üstünlüğü ile geçilirken, karşılaşmanın ilk yarısını Portekiz 24-12'lik skorla önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Portekiz, maçı 44-27'lık skorla kazandı.

MİLLİLER VAN'DA KUZEY MAKEDONYA'YI AĞIRLAYACAK

A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da karşılaşacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonu'ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.