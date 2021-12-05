Milliler rekora koşuyor! Büyük gurur: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...

Star.com.tr 5 Aralık 2021 Pazar 08:36 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 08:41

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı. Bu sezon inişli çıkışlı performans çizen Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik dün oynanan Lille-Troyes maçında yüzüncü maçına çıktı. Mevlüt Erdinç'in ardından 100 barajına çıkan ikinci oyuncu oldu. Burak Yılmaz ise Ligue 1'de 43 maça çıktı.

BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Lille geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlasa da bu sezon beklentilerin altında kaldı. Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Lille'in en dikkat çeken futbolcusu olurken Zeki Çelik de sağ bek bölgesinde sezonun büyük bölümüne ilk 11'de çıktı. Troyes maçına kazanarak nefes alan Lille 24 puana ulaşırken ligde de 7. sıraya yükseldi.

4 GOL 4 ASİST

Burak Yılmaz bu sezon Lille'de çıktığı 20 maçta 4 gol 4 asist yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali konuşulurken Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a gidebileceği ve futbol kariyerine Adana temsilcisinde son verebileceği belirtildi.

ZEKİ ÇELİK AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ HALİNDE

Lille'in bir diğer milli yıldızı Zeki Çelik Troyes maçında Ligue 1'deki 100. maçına çıktı. Geçtiğimi sezon İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Zeki için İngiliz ekipleri de devrede. Milli yıldız için Lille 20 milyon Euro talep ederken sezon sonunda milli yıldız için Avrupa'nın devlerinin Lille'in kapısını çalacağı yeniden çalacağı belirtiliyor.