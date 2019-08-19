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Milliler son maçta İtalya'yı devirdi

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını Yunanistan'da sürdüren A Erkek Milli Takımımız, Akropolis Turnuvası'ndaki son maçında İtalya karşısında kazandı.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen 29’uncu Akropolis-EuroBank Uluslararası Turnuvası’nda A Erkek Milli Takımımız, üçüncü ve son maçında İtalya'yı 72-70'lik skorla yenmeyi başardı.
 
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yetkililerinin de takip ettiği mücadelede Ay-yıldızlılarımız ilk yarıyı 38-35 önde tamamladı.
 
Nikos Galis Spor Salonu’nda oynanan  karşılaşmada Cedi Osman 20, Ersan İlyasova 16, Furkan Korkmaz 12 sayı kaydetti.
 
Millilerimiz maçın ardından yurda dönmek için havaalanına hareket etti.

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