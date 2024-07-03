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Spor

Milliler tarih yazmaya devam ediyor! Üçüncü kez çeyrek finaldeyiz

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı eleyen A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İşte detaylar...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
Milliler tarih yazmaya devam ediyor! Üçüncü kez çeyrek finaldeyiz
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A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.

Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

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