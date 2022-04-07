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Spor

Milliler, U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya'ya yenildi

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Rauntta B Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye U20 Erkek Voleybol Takımı, İspanya'ya 3-1 yenildi.

7 Nisan 2022 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 20:50
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Türkiye U20 Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Rauntta B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

SALON: Arena Torun

HAKEMLER: Josip Hristob, Kiril Stoyanov

İSPANYA: Ribas, Arjones, Nieves, Fresquet, Salmeron, Belda De Vial, Davila (L) (Ruda)

TÜRKİYE: Hilmi, Alper, Yiğit Savaş, Berk, Aykut, Özgür, Muhammed (L) (Selman, Gökçen, Mert, Doğan, Ünal)

SETLER: 25-23, 25-22, 24-26, 25-16

SÜRE: 111 dakika (26', 29', 32', 24')

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