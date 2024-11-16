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Spor

Milliler Uluslar A Ligi için sahaya çıkıyor! Zorlu maçta rakip Galler

A Milli Futbol Takımı bu akşam Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Uluslar A Ligi'ni garantilemek isteyen ay yıldızlılar zorlu rakibi karşısında galibiyeti hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam16 Kasım 2024 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
Milliler Uluslar A Ligi için sahaya çıkıyor! Zorlu maçta rakip Galler
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4.grup'ta 4 maç sonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana sahip olan Milli Takım, 8 Puanlı ikinci sıradaki Galler'i konuk edecek. Kayseri'deki maçta Ay-Yıldızlılar'a Salı günü deplasmanda oynanacak Karadağ maçı öncesi birinciliği garanti etmek için galibiyet gerekiyor. Grubu ilk sırada tamamlayan takım önümüzdeki dönem A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Milliler Galler'le deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Kenan Yıldız'ın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Mert Müldür de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görürse salı günü Karadağ maçında forma giyemeyecek.

Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Deniz Gül kadrodan ayrılırken, yerlerine Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım çağrıldı. Dün Ahmed Kutucu da kamptan ayrıldı. Türkiye, 11 yıl sonra oynayacağı Kayseri'de Eylül 2013'te konuk ettiği Andorra'yı 5-0 yenmişti. Galler ile daha önce oynanan 10 maçta 3 kez Türkiye, 4 kez de Andorra güldü.

SÖYLENTİLER BANA KEYİF VERİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu: "Hedefi miz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız. Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu da şunu demek oluyor, futbolcularımız büyük iş başarıyor ki teknik direktör bile spekülasyonlara dahil ediliyor. Hatırlarsanız benim için Premier Lig'den de bahsedildi. Bu ay da farklı ligden bahsedildi. Böyle bir şey olduğu zaman başkanımız ve futboldan sorumlu yöneticimiz ile konuşurum. Kendimi yormam. Milli takımda hepimiz bir aileyiz."

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