Milliler Ümitler Avrupa Judo Kupası'na 4 madalya ile başladı

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:40 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:40

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 60 kiloda İbrahim Demirel altın, kadınlar 44 kiloda Nurten Doğrusoy gümüş, 40 kiloda Zilan Ertem ve 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya bronz madalya elde etti.

29 ülkeden, 200 kadın ve 203 erkek judocunun katıldığı organizasyonda İbrahim Demirel, finalde Macar rakibi Aron Gabor'u ipponla yenerek altın madalyaya uzandı.

Kadınlarda Nurten Doğrusoy, finalde İsveçli Tara Babulfath'a yenilirken, Zilan Ertem ve Zeynep Betül Sarıkaya ise bronz madalya müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.

Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın sona erecek.