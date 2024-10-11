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Spor

Milliler yeniden sahneye çıkıyor! Uluslar Ligi'nde rakip Karadağ

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, bu akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile kozlarını paylaşacak. +2 averajla liderlik koltuğunda oturan ay yıldızlı ekip zirvedeki yerini korumak istiyor. İşte detaylar...

Akşam11 Ekim 2024 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Milliler yeniden sahneye çıkıyor! Uluslar Ligi'nde rakip Karadağ
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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Türkiye, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı konuk edecek. 21.45'te başlayacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.

Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçı 4 puanla geçen Ay-yıldızlılar, +2 averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puana sahip Galler ise +1 averajla ikinci sırada. Bir sonraki maçımız pazartesi günü İzlanda ile deplasmanda. Milli Takım'ın rakibi Karadağ ise grubun puansız tek takımı.

Vincenzo Montella ve öğrencileri, Karadağ ile İzlanda maçlarını kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. Stuttgart'tan Atakan Karazor ve Beşiktaş'tan Umut Meraş ilk kez kadroya dahil edildi. Eyüp'ten Ahmed Kutucu da 4 yıl sonra kadroda. Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Mert'in yerine Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer kadroya dahil edildi.

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