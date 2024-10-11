UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Türkiye, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı konuk edecek. 21.45'te başlayacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.

Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçı 4 puanla geçen Ay-yıldızlılar, +2 averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puana sahip Galler ise +1 averajla ikinci sırada. Bir sonraki maçımız pazartesi günü İzlanda ile deplasmanda. Milli Takım'ın rakibi Karadağ ise grubun puansız tek takımı.

Vincenzo Montella ve öğrencileri, Karadağ ile İzlanda maçlarını kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. Stuttgart'tan Atakan Karazor ve Beşiktaş'tan Umut Meraş ilk kez kadroya dahil edildi. Eyüp'ten Ahmed Kutucu da 4 yıl sonra kadroda. Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Mert'in yerine Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer kadroya dahil edildi.