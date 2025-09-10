İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Milliler, Yunanistan maçına hazırlanıyor

A Milli Basketbol Takını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 18:20
Milliler, Yunanistan maçına hazırlanıyor
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Arena Riga'nın karşısındaki Olimpik Spor Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaptan Cedi Osman dışında tüm oyuncular katıldı.

Çeyrek finalde Polonya ile yapılan müsabakada sakatlanan Cedi'nin dinlendirildiği öğrenildi.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

