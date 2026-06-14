Avustralya-Türkiye maçı öncesi Barış Alper ve Eren Elmalı'nın saç stili dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Merih Demiral ve Mert Müldür de Dünya Kupası'na özel yeni imajı ile taraftarların karşısına çıktı.

Millilerin Avustralya ile oynadığı maç öncesi, futbolcularımızın saç ve sakal stilleri ekranlara yansıdı.

A MİLLİLER'DEN DÜNYA KUPASI'NA ÖZEL SAÇ

Ümit Davala'nın 2002'deki saç stili olan 'Mohikan' yaptıran Barış Alper Yılmaz en çok dikkat çeken isim olurken, Eren Elmalı'nın örgüsü ve Merih Demiral'ın yeni imajı da taraftarlar tarafından beğenildi.