A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, ABD'ye 2015'ten bu yana ilk kez art arda üç maç kaybettiren rakiplerden biri oldu. Son olarak Jürgen Klinsmann döneminde böyle bir düşüş yaşayan ABD, o yıl Brezilya, Kosta Rika ve Meksika karşısında kaybetmişti.

Pochettino, bu skorla birlikte Klinsmann'dan sonra art arda üç mağlubiyet alan ilk ABD teknik direktörü oldu. Önce CONCACAF Uluslar Ligi yarı finalinde Panama'ya 1-0, ardından üçüncülük maçında Kanada'ya 2-1 mağlup olan ABD, son olarak Türkiye karşısında aldığı yenilgiyle dibe vurdu.

Türkiye'nin bu galibiyeti, hazırlık maçları kapsamında alınan anlamlı bir zafer olarak dikkat çekerken, ABD'de teknik heyet üzerindeki baskı artıyor.