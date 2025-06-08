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Spor

Millilerden tarihi zafer! ABD yılar sonra bir ilki yaşadı

Hazırlık maçı kapsamında ABD ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla birlikte ay-yıldızlı ekip, ABD'ye 2015'ten bu yana ilk kez art arda üç maç kaybettiren rakiplerden biri oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 14:25 - Güncelleme:
Millilerden tarihi zafer! ABD yılar sonra bir ilki yaşadı
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A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, ABD'ye 2015'ten bu yana ilk kez art arda üç maç kaybettiren rakiplerden biri oldu. Son olarak Jürgen Klinsmann döneminde böyle bir düşüş yaşayan ABD, o yıl Brezilya, Kosta Rika ve Meksika karşısında kaybetmişti.

Pochettino, bu skorla birlikte Klinsmann'dan sonra art arda üç mağlubiyet alan ilk ABD teknik direktörü oldu. Önce CONCACAF Uluslar Ligi yarı finalinde Panama'ya 1-0, ardından üçüncülük maçında Kanada'ya 2-1 mağlup olan ABD, son olarak Türkiye karşısında aldığı yenilgiyle dibe vurdu.

Türkiye'nin bu galibiyeti, hazırlık maçları kapsamında alınan anlamlı bir zafer olarak dikkat çekerken, ABD'de teknik heyet üzerindeki baskı artıyor.

  • A Milli Futbol Takımı
  • galibiyet

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