Milliler’e ‘Güneş’ doğdu

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EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Moldova’yı yenerek liderliğe yükselen Milli Takım, Şenol Güneş’le şaha kalktı. Ay-Yıldızlılar, Güneş’le çıktığı 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Tek mağlubiyetini İzlanda’dan alan Milliler, bu karşılaşmalarda rakiplerine 18 gol atarken, kalesinde sadece 2 gole izin vererek savunmada da başarılı bir grafik çizdi.