Millileri zorlu maraton bekliyor! 3 maç için 7 bin 200 km'lik yolculuk

Grup aşamasında 3 maç oynayacak olan Ay-Yıldızlılar'ın kat edeceği mesafe dikkat çekti. A Milli Takımımız'ın kamp yeri, Arizona'da yer alıyor.

Milliler, Kanada'nın Vancouver şehrinde ilk karşılaşmasına çıkacak. Bu maç için gidiş-dönüş 4 bin kilometre yol yapacağız. İkinci maçını Los Angeles'ta ABD ile oynayacak olan Bizim Çocuklar burada da 2 bin kilometre yol yapacak.iye'den gelen özel bir polis timi koruyacak.

Gruptaki son mücadelemizi Paraguay ile oynayacağız. Bu karşılaşma San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda yapılacak ve bin 200 kilometrelik bir mesafeyi kat edeceğiz. Ay-Yıldızlılar, bu 3 maç için toplamda 7 bin 200 kilometre yolculuk yapacak. Bu sayıyla birlikte G Grubu'nda en fazla yolculuk yapan takım konumundayız. Ayrıca bu yolculuklarda A Milliler'i, Türk