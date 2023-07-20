İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8162
  • EURO
    29,9078
  • ALTIN
    1697.74
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Spor

Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Kadın Milli Takımı, finale yükseldi.

20 Temmuz 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
ABONE OL

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-18 kazandı.

Üçüncü sette de rakibine 26-24 üstünlük sağlayan milli takım, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.

Galibiyeti kutlayan milliler, bugün yapılacak Ukrayna-Polonya maçının galibiyle 22 Temmuz Cumartesi final maçına çıkacak.

"İKİ TAKIMDA KUPAYI HAK EDİYOR"

İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, maçın ardından gazetecilere, iyi oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erkek milli takımının ardından kendilerinin de finale çıktığını belirten Dokgöz, "Bizim rakibimiz Ukrayna-Polonya maçının galibi olacak. Bu takım erkeklerde ve kadınlarda kupayı hak ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

  • Türkiye Kadın Milli Takımı
  • İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası
  • İtalya
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.