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Millilerimiz liderlik için sahaya çıkıyor

Euro 2020 vizesi alan Ay-Yıldızlılar bu akşam liderlik umuduyla sahaya çıkacak. Biz kazanırsak, Fransa da Arnavutluk deplasmanında puan kaybederse, Avrupa Futbol Şampiyonası’na seri başı olarak gideceğiz.

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STAR

TÜRKİYE, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H Grubu’nda 10. ve son maçını bu akşam Andorra deplasmanında yapacak. 22.45’teki mücadele, Nacional Stadı’nda oynanacak. Slovak Ivan Kruzliak ’in yöneteceği mücadele TRT 1’den ekrana gelecek. 9. maçlar sonunda grupta lider Fransa’nın 22, Türkiye’nin 20 puanı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Andorra: Gomes, Rubio, Garcia, Llovera, San Nicolas, Ludo, Vales, Moreno, Cervos, Martinez, Alaez

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Hasan Ali, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Enes Ünal

FRANSA MAÇI DA ÖNEMLİ

Bu nedenle bu akşam bizim maçımızın yanı sıra Fransa’nın Arnavutluk ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma da büyük önem taşıyor. Millilerimiz sahada Andorra’yı mağlup etmek için mücadele verirken, kulaklarımız da Tiran’da Arena Kombetare stadında olacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini mağlup ederse ve Horozlar da puan kaybederse, Türkiye gruptan lider olarak çıkacak.

KURA ÇEKİMİ 30 KASIM’DA

Liderlik ise Euro 2020 finallerinde seri başı olma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye lider olur ve gruplarında ilk sırada yer alan takımlar arasında ilk 6’ya girebilirse 1. torbada yer alacak. Ancak lider olur ve en iyi 6 ekip dışında kalırsak, bu durumda 2. torbada yer alacağız. Grubu ikinci bitirirsek büyük ihtimalle 3. torbaya gireceğiz. Kura çekimi ise 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak

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