Millilerin asker selamını hazmedemediler
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Fransa rejisinin maç içinde ve maç sonunda yaptığı rezalet ise maça damga vuran anlar oldu.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa, Türkiye'yi ağırladı. Maça ise yayın dağıtımını üstlenen Fransız rejisinin skandal hareketi damga vurdu. Fransız rejisi Türkiye'nin asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı.
TÜRK TARAFTARLAR ÇİLEDEN ÇIKTI
Skandal olay şu şekilde yaşandı. Fransa karşısında beraberliği yakalayan A Milli Takımımız gol sevincinde asker selamı verdi. Fakat Fransız rejisi o anları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Rejinin bu hareketi maçı TV'den takip eden Türk taraftarları çileden çıkardı.
"RESMEN SKANDAL"
Taraftarlar Fransız rejisinin bu hareketine sert tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili "Fransız rejisi asker selamımızı yayınlamadı. Resmen skandal." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Avrupa'nın asker selamımıza bile tahammülü yok." ifadelerini kullandı.
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