Millilerin golleri en iyiye aday

A Milli Erkek Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir Gürcistan galibiyeti ile başladı. 3-1'lik üstünlüğümüzle sonuçlanan karşılaşmada goller Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. UEFA, gruplarda ilk mücadelelerin sonlanmasıyla birlikte "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde oylama başlattı. Mert Müldür ve Arda Güler'in attığı goller de bu oylamada aday olarak gösterildi. Galibiyette önemli rol oynayan bu goller, büyük sevinç yaşatmıştı. Mert, havadan gelen topa gelişine vurarak topu filelere yollamıştı. RESMİ

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Arda Güler ise karşılaşma 1-1'lik skorla berabere devam ederken ceza sahası dışından kaleye baktı, sol ayağıyla şık vuruşla takımını öne geçirdi. Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı. Bu yarışta oylar, UEFA'nın resmi sitesi; es.uefa.com/euro2024/ goal-of-the-round/ linkinden kullanılıyor.