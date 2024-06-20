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Spor

Millilerin golleri en iyiye aday

Gürcistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri “EURO 2024'te ilk hafta grup maçlarının en iyi golü”ne aday gösterildi. Oylama UEFA'nın resmi sitesinde devam ediyor. İşte detaylar...

Akşam20 Haziran 2024 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Millilerin golleri en iyiye aday
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A Milli Erkek Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir Gürcistan galibiyeti ile başladı. 3-1'lik üstünlüğümüzle sonuçlanan karşılaşmada goller Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. UEFA, gruplarda ilk mücadelelerin sonlanmasıyla birlikte "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde oylama başlattı. Mert Müldür ve Arda Güler'in attığı goller de bu oylamada aday olarak gösterildi. Galibiyette önemli rol oynayan bu goller, büyük sevinç yaşatmıştı. Mert, havadan gelen topa gelişine vurarak topu filelere yollamıştı. RESMİ

SİTEDEN OY VERİLİYOR

Arda Güler ise karşılaşma 1-1'lik skorla berabere devam ederken ceza sahası dışından kaleye baktı, sol ayağıyla şık vuruşla takımını öne geçirdi. Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı. Bu yarışta oylar, UEFA'nın resmi sitesi; es.uefa.com/euro2024/ goal-of-the-round/ linkinden kullanılıyor.

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