İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2026 Cumartesi / 28 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Millilerin grubunda gol yağmuru! ABD farklı kazandı
Spor

Millilerin grubunda gol yağmuru! ABD farklı kazandı

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile Paraguay, karşı karşıya geldi. Baştan sona ABD üstünlüğüyle geçen mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-1 kazanarak Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 08:15 - Güncelleme:
Millilerin grubunda gol yağmuru! ABD farklı kazandı
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi.

Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar Future, Anitta, Lisa, Rema ve Tyla sahne aldı.

Dünya Kupası'nda boy gösteren 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesinin ardından ABD'nin ünlü şarkıcılarından Katy Perry sahneye çıktı. Şovların ardından müsabaka başladı.

İki ekip de karşılıklı ataklarla maça başlarken ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

ABD öne geçmesinin ardından baskılarını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Bu futbolcu ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0.

İlk yarı ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. ABD oyunu yavaşlatırken, Paraguay 73. dakikada golü buldu. Enciso'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauricio, yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmada son sözü Reyna söyledi. 90+8. dakikada topla buluşan futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından ayağının dışıyla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1.

Mücadele ABD'nin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

ABD: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Dest (Dk. 72 Weah), Adams, Tillman (Dk. 82 Reyna), McKennie, Pulisic (Dk. 46 Berhalter), Balogun (Dk. 72 Pepi)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 80 Velazquez), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 80 Gamarra), Cubas, Bobadilla (Dk. 46 Mauricio), Almiron (Dk. 80 Sosa), Sanabria (Dk. 62 Arce), Enciso

Goller: Dk. 7 Bobadilla (Kendi kalesine), Dk. 31 ve Dk. 45+5 Balogun, Dk. 90+8 Reyna (ABD), Dk. 73 Mauricio (Paraguay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caceres, Dk. 53 Almiron, Dk. 79 Diego Gomez, Dk. 88 Arce, Dk. 90+3 Alonso (Paraguay), Dk. 59 Adams (ABD)

ÖNERİLEN VİDEO

Aksaray'da can pazarı: Tamir ettikleri tırın altında kaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.