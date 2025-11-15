İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Millilerin grubunda İspanya deplasmanda Gürcistan'ı 4'ledi

A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan iki takımın karşılaşmasında İspanya deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

15 Kasım 2025 Cumartesi 22:04
Millilerin grubunda İspanya deplasmanda Gürcistan'ı 4'ledi
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 4-0'lık skorla kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçında 5. galibiyetini 19 gol atıp kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti.

Gürcistan ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası şansını tamamen yitirdi.

İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak.

Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanında son maçına çıkacak.

