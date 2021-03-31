Millilerin grubunda puan durumu belli oldu

DHA 31 Mart 2021 Çarşamba 00:39 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:39

Victoria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41'inci dakikada Berghuis'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda 55'inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88'inci dakikalarda Depay, 62'nci dakikada Wijnaldum, 64'üncü dakikada Malen ve 85'inci dakikada van de Beek'in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6'ya yükseltti.

NORVEÇ, KARADAĞ'I TEK GOLLE GEÇTİ

Gruptaki diğer maçta ise Karadağ sahasında Norveç'i konuk etti. Norveç, 35'inci dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Norveç puanını 6'ya çıkartırken, Karadağ grupta ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

G GRUBU CANLI PUAN DURUMU / TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?



1- Türkiye / 7 puan

2- Hollanda / 6 puan

3- Karadağ / 6 puan

4- Norveç / 6 puan

5- Letonya / 1 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

TÜRKİYE FİKSTÜRÜ



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye