Millilerin grubunda puan durumu belli oldu

Victoria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hollanda 41'inci dakikada Berghuis'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda 55'inci dakikada Luuk de Jong, 61 ve 88'inci dakikalarda Depay, 62'nci dakikada Wijnaldum, 64'üncü dakikada Malen ve 85'inci dakikada van de Beek'in golleriyle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda puanını 6'ya yükseltti.
NORVEÇ, KARADAĞ'I TEK GOLLE GEÇTİ
Gruptaki diğer maçta ise Karadağ sahasında Norveç'i konuk etti. Norveç, 35'inci dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Norveç puanını 6'ya çıkartırken, Karadağ grupta ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.
G GRUBU CANLI PUAN DURUMU / TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
1- Türkiye / 7 puan
2- Hollanda / 6 puan
3- Karadağ / 6 puan
4- Norveç / 6 puan
5- Letonya / 1 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
TÜRKİYE FİKSTÜRÜ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye