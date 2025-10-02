Millilerin rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 4. haftasında 14 Ekim Salı günü konuk edeceği Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada Gürcistan'ın teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (CSKA 1948), Irakli Azarov (Shakhtar), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hambur), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panserraikos)

Orta saha ve forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)