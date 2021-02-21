Millilerin rakibi Hırvatistan

AA 21 Şubat 2021 Pazar 09:58 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:58

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda yarın saat 17.00'de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.

Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.

