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Spor

Millilerin rakibi Rusya'da koronavirüs şüphesi!

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de karşılaşacağı Rusya'da, Dzhikia ve Guilherme'nin koronavirüs test sonuçlarının şüpheli olduğu ve iki sporcunun izole edildiği açıklandı.

DHA07 Ekim 2020 Çarşamba 12:36 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:36
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Rusya A Milli Futbol Takımı basın servisinin yaptığı bilgilendirmede, milli takım oyuncuları Georgy Dzhikia ve Guilherme’nin koronavirüs test sonuçlarının şüpheli olduğunu ve iki sporcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

Rus milli takımının basın servisi, “Düzenli olarak yapılan incelemelerden birinin sonuçlarına göre, Georgy Djikia ve Marinato Guilherme şüpheli test sonuçları aldı. Şu anda sonuçlar yeniden kontrol ediliyor ve bu biraz zaman alacak” dedi.

Gazetemru.com'da yer alan habere göre; “Her iki oyuncu da izole edildi ve günlük olarak test edilmeye devam edilecekler. Semptomları yok, kendilerini mükemmel hissediyorlar. Takımdaki diğer oyuncularının ve personelin hepsinin test sonuçlar negatif” ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTADA 3 MAÇ

Rus Milli Takımı, 8 Ekim’de İsveç ile bir hazırlık maçı oynayacak ve ardından Türkiye ile 11 Ekim’de, Macaristan ile ise 14 Ekim’de UEFA Uluslar Ligi için sahaya çıkacak. Karşılaşmalar Moskova’da olacağı için Rus milli takımı, Moskova Bölgesi Novogorsk’taki kampta maçlara hazırlanmaya devam ediyor.

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