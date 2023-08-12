Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milot Rashica, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

Sarı kırmızılı takımın transferi için uğraş verdiği Kosovalı yıldız, kulübü Norwich'ten kolaylık istedi.

Kulüp yöneticileriyle tekrar görüşen Rashica, "Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum." dedi.

NORWICH İKNA OLDU!

Milot Rashica'nın baskısı üzerine Norwich, fiyat düşürmeye ikna oldu.

İngiliz ekibinin 8 milyon euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro teklif etmişti.

KADROYA YİNE ALINMADI

Öte yandan 27 yaşındaki kanat, Norwich City'nin Southampton ile oynayacağı lig maçının kadrosunda yer almadı.

MILOT RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.