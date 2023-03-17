İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0233
  • EURO
    20,2779
  • ALTIN
    1208.1
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milot Rashica: Her pozisyonda oynamaya hazırım
Spor

Milot Rashica: Her pozisyonda oynamaya hazırım

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da Milot Rashica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2023 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Milot Rashica: Her pozisyonda oynamaya hazırım
ABONE OL

Galatasaray'ın, Konyaspor karşısında tek golünü atan Milot Rashica maçın ardından görüşlerini aktardı.

Kosovalı futbolcu Milot Rashica, "İlk 15 dakika çok iyi değildik. Daha sonra golü bulduk ve birçok şans yakaladık. Maçın sonunda kadar bu şekilde devam edemedik. Aradan sonra aynı şekilde devam etmeye ve kazanmaya çalışacağız." dedi.

Maçta Mertens'in yerine 10 numarada oynamasını değerlendiren Milot Rashica, "Mertens, çok önemli bir oyuncu. Hocamın ve takımın ihtiyacına göre her pozisyonda oynamaya hazırım. Zaten Almanya'da oynadığım bir pozisyondu, ona göre karar verildi." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.