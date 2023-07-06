Milot Rashica için dev kapışma! Ezeli rakip devreye girdi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak tamamlayan Milot Rashica için transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda oynadığı oyun ile dikkat çeken 27 yaşındaki Kosovalı futbolcu Milot Rashica'ya Süper Lig'i iki dev kulübü talip oldu.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ MILOT RASHICA İÇİN DEVREDE

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen yetenekli futbolcu Milot Rashica için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'tan tam not alan Milot Rashica'nın bonservisini almak için kulübü Norwich ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta, sarı-kırmızılıların transfer için Norwich ile görüşmelere devam ettiği Milot Rashica'yı transfer listesine ekledi. Ancak Kartal, futbolcunun transferi için henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Galatasaray, İngiltere'de futbol hayatına devam etmek isteyen Milot Rashica ile önümüzdeki günlerde özel bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aslan bu görüşmeyi olumlu sonuçlandırarak Norwich ile pazarlığı kolaylaştırmaya çalışacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica 30 resmi maçın 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1950 dakika oyunda kalan futbolcu 6 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.