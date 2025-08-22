İSTANBUL 34°C / 24°C
  Milot Rashica: Maçı erken bitirebilirdik
Spor

Milot Rashica: Maçı erken bitirebilirdik

Beşiktaş'ta takımı adına Lausanne karşısında tek golü kaydeden Milot Rashica karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 'İlk golü biz bulduk. 1-2 gol daha bulup erken bitirebilirdik maçı. Duran toptan gol yedik. İşi İstanbul'da bitireceğiz.' ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2025 Cuma 00:35
Milot Rashica: Maçı erken bitirebilirdik
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Milot Rashica, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ilk bölümünde iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Rashica, şu ifadeleri kullandı:

"Maça iyi başladık. Top bizdeydi. Rakibe fırsat vermedik. İlk yarıda kontrol bizdeydi. Rakibin fırsat bulduğu anlar bizim hatalarımızdan oldu. Kontratak fırsatları buldular. İlk golü biz bulduk. 1-2 gol daha bulup erken bitirebilirdik maçı. Duran toptan gol yedik. İşi İstanbul'da bitireceğiz."

"HER POZİSYONA ADAPTE OLMALIYIZ"

Oynadığı mevkiye dair de konuşan Kosovalı futbolcu, şunları söyledi:

"Her pozisyona adapte olmamız gerekiyor. Bugün oynadığım pozisyon farklıydı ama zor değildi. Çünkü top bizdeydi, sıkıntı yok. Genel olarak iyiydik. Maç genelinde 2-3 hatamız oldu. Bunları düzeltmemiz gerek."

Popüler Haberler
