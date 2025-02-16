İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milot Rashica: Solskjaer bize çok güveniyor
Spor

Milot Rashica: Solskjaer bize çok güveniyor

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 00:38 - Güncelleme:
Milot Rashica: Solskjaer bize çok güveniyor
ABONE OL

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Rsahica, "İlk 15-20 dakika iyi başladık. Oyuna adapte olduk. Fırsatlar da bulduk ama 20. dakikadan sonra biraz durduk. 10-20 dakika kontrolünü rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık ve iki gol bulduk. Mücadelemizi gösteriyoruz, zaten yapmamız gereken de bu." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BİZE GÜVENİYOR"

Ole Gunnar Solskjaer'in etkisi hakkında konuşan Rashica, "Hepimize güveniyor hocamız. Geldiğinden bu yana kendisi ve ekibi bu pozitif enerjiyi bize yansıttılar. Her gün bize destek gösteriyorlar, her gün konuşuyorlar bizimle. Ben de takıma elimden geldiğinde yardım etmeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.