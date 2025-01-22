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Spor

Milot Rashica: Yola devam edeceğiz

Milot Rashica, Beşiktaş'ın Ath. Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın sonrası konuştu. Rashica 'Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alacağız ve ilerleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
Milot Rashica: Yola devam edeceğiz
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar'da iki gol bir asistle yıldızlaşan Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ÜZGÜNÜM"

Bolu'daki facia ile ilgili konuşan Rashica, "Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden beri hocamız, bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor, heyecanlı birisi ve bizi de motive ediyor. Bol gollü bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum." dedi.

"SON AYLAR HEPİMİZ İÇİN ZORDU"

Oyun hakkında konuşan Kosovalı oyuncu, "Son birkaç ay hepimiz için çok zor geçti, bir özgüvene ihtiyacımız vardı ve bize bunu ilk günden beri hocamız verdi. Bugün de gösterdik. Hep beraber bir bütün olursak iyi işler yapabileceğimizi gösterdik, bugün de iyi futbol oynadık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Taraftardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rashica, "Umuyorum ki böyle devam ederiz. Taraftarımız bugün harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alacağız ve ilerleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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