Milot Rashica'lı Kosova, Litvanya'yı mağlup etti

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Litvanya, evinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Kosova mücadeleyi 2-1 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Edon Zhegrova, 65'te Milot Rashica'nın yaptığı asistte Ermal Krasniqi kaydetti. Litvanya'nın tek golünü ise 84'te Paulius Golubickas attı.

Mücadelede Beşiktaş'lı futbolcu Milot Rashica maça ilk 11'de başladı. 65. dakikada da asist yaptı.

Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bu sonucun ardından Kosova 6 puana yükseldi. Litvanya 0 puanda kaldı.

Kosova, bir sonraki maçta Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Litvanya da sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek.