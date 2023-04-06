Milwaukee Bucks, liderliği garantiledi

Doğu Konferansı zirvesindeki Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 105-92 yenerek 58. galibiyetini elde etti ve NBA liderliğini garantiledi.
Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Bucks'ta Bobby Portis 27 sayı, 13 ribaunt; Brook Lopez 26 sayı, 7 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 15 asist üretti.
Nikola Vucevic'in 21 sayı, 11 ribaunt ve Coby White'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı, Doğu Konferansı 10'uncusu Bulls'un 42. yenilgisini önleyemedi.
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123
Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116
Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118