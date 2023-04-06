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Spor

Milwaukee Bucks, NBA'de normal sezonu lider tamamladı!

NBA takımlarından Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u mağlup ederek NBA'de normal sezonu lider tamamladı.

6 Nisan 2023 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Milwaukee Bucks, NBA'de normal sezonu lider tamamladı!
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Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u mağlup ederek tüm sezonda en iyi dereceyi yakalamayı garantiledi.

Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığından ötürü oynamamasına ve maçın başlarında Khris Middleton'ın sakatlanarak maçı terk etmesine rağmen Bucks ekibi, Bulls'a karşı ikinci yarıda vites yükselterek 105-92 galip gelmeyi başardı. Milwaukee, üçüncü çeyrekte 15-0'lık bir seri yakalayarak 10 sayılık farkı kapattı ve son çeyrekte ise ivmesini koruyarak maçı kazandı.

Milwaukee böylece, üst üste üçüncü maçını kazanarak 58-22'lik dereceye yükseldi ve normal sezonun bitimine üç maç kala, Doğu Konferansı'ndaki diğer büyük rakibi Boston Celtics'in üç galibiyet önünde yer almış oldu.

Bucks koçu Mike Budenholzer, ekibinin Doğu'da zirveye yerleşmesinin küçük bir mesele olmadığını söyledi:

"Bu ligde her gece performans göstermek zor bir iş. En iyi dereceyi yakalamak ise oldukça önemli bir mesele. Biz ise her gece en iyi

performansımızı ortaya koymaya odaklanan biz ekibiz. Şimdi biraz nefes alma şansımız olacak.

Cuma ve Pazar günü ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Çocuklar biraz dinlenmeyi hak ettiler. All-star molasından bu yana kendilerini bu konuma getirmek için yaptıkları her şey için de onlara teşekkürlerimi sunmak isterim."

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