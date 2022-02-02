Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'dan ''triple double''

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Jrue Holiday 22, Bobby Portis 17 sayılık katkıda bulundu.
Yenilgi serisi 6 maça çıkan Wizards'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 11 ribaunt, 3 blok ve Montrezl Harrell 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 101-111
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 112-98
Toronto Raptors-Miami Heat: 110-106
Chicago Bulls-Orlando Magic: 126-115
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 130-115
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 120-124
Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 121-111