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Spor

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'dan ''triple double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Milwaukee Bucks, evinde Washington Wizards'ı 112-98 mağlup etti.

2 Şubat 2022 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:21
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Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Jrue Holiday 22, Bobby Portis 17 sayılık katkıda bulundu.

Yenilgi serisi 6 maça çıkan Wizards'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 11 ribaunt, 3 blok ve Montrezl Harrell 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 101-111

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 112-98

Toronto Raptors-Miami Heat: 110-106

Chicago Bulls-Orlando Magic: 126-115

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 130-115

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 120-124

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 121-111

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