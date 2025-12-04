Milwaukee Bucks'ta Giannis'in geleceği için görüşmeler başladı.

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve menajeri Alex Saratsis, süper yıldızın Bucks'taki geleceğini değerlendirmek amacıyla kulüp yönetimiyle görüşmelere başladı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre taraflar, iki kez MVP seçilen oyuncunun kariyerini Bucks'ta mı yoksa başka bir takımda mı sürdürmesinin daha doğru olacağını tartışıyor.

Önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili net bir kararın çıkması ve bu kararın 5 Şubat takas son tarihine yaklaşılırken Antetokounmpo'nun takas piyasasına girip girmeyeceğini belirlemesi bekleniyor.

Antetokounmpo, 2025-26 sezonu öncesinde Bucks'ın kadroda yaptığı yenilikleri desteklemişti. Ancak yıldız oyuncu, sezonun ilk 25 maçındaki sonuçlara göre geleceğini değerlendireceğini daha önce belirtmişti.

Bucks, 9 galibiyet – 13 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor. Son dokuz maçın sekizini kaybeden takımda hem Antetokounmpo hem yönetim hem de teknik ekipte ciddi bir memnuniyetsizlik olduğu bildirildi.

Charania'nın haberine göre Antetokounmpo yaz döneminde dış seçenekleri araştırmış ve hatta New York Knicks'e olası bir takasa sıcak bakmıştı. Yıldız oyuncu takas piyasasına düşerse birçok takımın devreye girmesi bekleniyor.

Giannis, 1 Ekim 2026 itibarıyla Bucks ile dört yıllık, 275 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalama hakkına sahip olacak. Başka bir takıma takas olması halinde aynı kontratı altı ay sonra yeni takımıyla da imzalayabiliyor.

Antetokounmpo bu sezon çıktığı 16 maçta 30.6 sayı, 10.7 ribaunt ve 6.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.