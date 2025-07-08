Milwaukee Bucks'ta iki ayrılık birden

Milwaukee Bucks, yıldız oyun kurucu Damian Lillard ve Sırp guard Vasilije Micic'i resmen serbest bıraktı. NBA.com'un işlem kayıtlarına göre iki oyuncunun da sözleşmesi feshedildi.

Bu hamleler, Bucks'ın serbest oyuncu pazarındaki hedeflerinden biri olan uzun forvet Myles Turner'a dört yıl ve 107 milyon dolarlık bir sözleşme verebilmek adına maaş bütçesinde yer açma planlarının bir parçasıydı.

Geçtiğimiz Salı günü çıkan haberlerde, Lillard'ın kalan 112.6 milyon dolarlık maaşının "stretch provision" (uzatma hükmü) kullanılarak beş yıla yayılacağı ve bu sayede Milwaukee'nin kısa vadeli maaş sınırında rahatlama sağlayacağı belirtilmişti.

Lillard'ın, Nisan ayında playoff'ların ilk turunda yaşadığı aşil tendonu yırtığı nedeniyle 2025-26 sezonunun büyük bölümünü — hatta tamamını — kaçırması bekleniyor. Dokuz kez All-Star seçilen tecrübeli oyuncuya NBA genelinde pek çok takımın ilgi gösterdiği bildirilirken, Lillard'ın bu yaz yeni bir kontrat imzalayıp imzalamayacağına dair kararını aceleyle vermeyeceği ifade ediliyor.

Micic cephesinde ise, oyuncunun Charlotte'tan Pat Connaughton ve iki adet ikinci tur draft hakkı karşılığında takas edilmesinin ardından, Bucks ile bir "buyout" (sözleşme feshi anlaşması) yapması bekleniyordu. Bu süreçte, Micic'in 8.1 milyon dolarlık maaş yükünü düşürerek serbest kalması ve Bucks'a maaş bütçesinde ek alan sağlaması öngörülüyordu.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre bu anlaşma sağlandı. Micic, Milwaukee ile vardığı anlaşmada 6.1 milyon dolardan feragat etti. The Athletic'ten Eric Nehm'in aktardığına göre Bucks, oyuncunun kalan 2 milyon dolarlık maaşını da üç yıla yayarak yıllık 667 bin dolarlık maaş yüküne düşürdü.

Avrupa kariyerinde büyük başarılar elde eden Micic, NBA'de ise daha sınırlı bir rol üstlendi. Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns formalarıyla toplamda 101 maça çıkan 31 yaşındaki oyun kurucu; maç başına 19.4 dakikada 6.8 sayı ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

Son aylarda Micic'in EuroLeague takımlarıyla adı anılıyordu. Hangi kulüple anlaşacağı henüz netlik kazanmasa da, tecrübeli oyuncunun Avrupa'ya dönerek kariyerine orada devam etmesi oldukça muhtemel görünüyor.