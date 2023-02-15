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Spor

Milwaukee Bucks'tan üst üste 11. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçta Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i uzatma sonunda 131-125 mağlup etti.

15 Şubat 2023 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Milwaukee Bucks'tan üst üste 11. galibiyet
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Doğu Konferansı lideri Celtics ile 2. sıradaki Bucks arasındaki mücadelede kazanan taraf, ev sahibi Bucks oldu. Bucks 57. maçında 40. galibiyetine ulaşırken, 58. karşılaşmasına çıkan Celtics ise 17. mağlubiyetini yaşadı.

Art arda 11. galibiyetini alan Bucks'ta Jrue Holiday 40 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti.

All-star oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkan Celtics'te Derrick White 27 sayı, 12 asist, 3 top çalma, Malcolm Brogdon da 26 sayıyla mücadele etti.

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